NETTOYONS NOS PLAGES Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Piriac-sur-Mer

NETTOYONS NOS PLAGES Piriac-sur-Mer, 21 mai 2022, Piriac-sur-Mer. NETTOYONS NOS PLAGES Piriac-sur-Mer

2022-05-21 – 2022-05-21

Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique En famille ou entre amis, venez participer au nettoyage de nos plages. De la plage de Port Nabé à la plage de Lérat.

Rendez-vous à 10h sur la plage de Port Nabé. Gants, pinces et sacs fournis. En famille ou entre amis, venez participer au nettoyage de nos plages. De la plage de Port Nabé à la plage de Lérat.

Rendez-vous à 10h sur la plage de Port Nabé. Gants, pinces et sacs fournis. Piriac-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Piriac-sur-Mer Autres Lieu Piriac-sur-Mer Adresse Ville Piriac-sur-Mer lieuville Piriac-sur-Mer Departement Loire-Atlantique

NETTOYONS NOS PLAGES Piriac-sur-Mer 2022-05-21 was last modified: by NETTOYONS NOS PLAGES Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer 21 mai 2022 Loire-Atlantique Piriac-sur-Mer

Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique