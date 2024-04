Nettoyons le Sud rue T.Aubanel Saintes-Maries-de-la-Mer, samedi 13 avril 2024.

Samedi 13 avril, l’ADDEC, la commune des Saintes Maries de la Mer et la SEMIS participent à l’action Nettoyons le Sud , une grande journée de ramassage de déchets, menée et portée par la Région Sud PACA.

Déroulé de la demi-journée



• 9h accueil des participants devant la capitainerie de Port Gardian, débriefing, distribution du kit ramassage et départ pour la collecte des déchets sur la plage ouest et jusqu’au Petit-Rhône

• 9h accueil des plongeurs de l’association Reseaclons et collecte des déchets dans le port par les plongeurs

• A partir de 11h tri des déchets sur une bâche à Port Gardian

• 12h pot de l’amitié à Port Gardian, offert par l’ADDEC, la ville et la SEMIS. Ce moment convivial sera l’occasion de rassembler toutes les actions et tous les participants

• Le déchet le plus insolite sera récompensé par 2 prix offerts par la manade Agnel

• L’agence d’Arles R.A.S Intérim participera à la collecte et distribuera des goodies



Pour participer à cette journée, une inscription est nécessaire sur le site de la région

https://nettoyons.maregionsud.fr/ .

rue T.Aubanel Port Gardian

Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur portgardian@saintesmaries.com

