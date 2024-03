Nettoyons le Sud Lac du Peïroou Saint-Rémy-de-Provence, samedi 13 avril 2024.

Nettoyons le Sud Lac du Peïroou Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

L’événement « Nettoyons le sud » vous donne RDV à Saint-Rémy-de-Provence, le samedi 13 avril à 9h au Lac de Peïroou !

L’opération Nettoyons le Sud ! est de retour à Saint-Rémy-de-Provence, le samedi 13 avril à partir de 9h, avec une matinée de ramassage et de tri des déchets sur le site du lac de Peiroou. Appel à tous les volontaires !



Sacs poubelles, gants et consignes de ramassage seront fournis sur place, avec un petit déjeuner offerts aux bénévoles pour démarrer la matinée, et une collation bien méritée pour clôturer cette campagne de nettoyage. Venez nombreux !



Inscription sur le site web Nettoyons le sud !

ou via le service environnement au 04 90 92 70 26. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 09:00:00

fin : 2024-04-13

Lac du Peïroou Chemin des Espagnols

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Nettoyons le Sud Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2024-03-26 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles