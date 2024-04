Nettoyons le Sud Bureau d’Information Touristique de Fontvieille Fontvieille, samedi 13 avril 2024.

Nettoyons le Sud Bureau d’Information Touristique de Fontvieille Fontvieille Bouches-du-Rhône

L’événement « Nettoyons le sud » vous donne RDV à Fontvieille, devant le Bureau d’Information Touristique, le samedi 13 avril à 9h !

Avec les association suivantes:

ASSEF, la CAPF, le Jumelage italien, le club anglais The CAT, LILEC



Les sites envisagés sont

Le parc de Montauban., Le lavoir et le quartier de la Tour La voie ferrée en agglomération (Vélorail). L’allée des Pins, le jardin d’enfants.

11h30 retour au Bureau de Tourisme .

Pesage des sacs. Tri des sacs sur la bâche fournie par la Région. Apéritif



Nettoyons le Sud, c’est la grande journée de ramassage qui réunit les communes, associations et citoyens de la Région Sud !

L’année dernière, ce grand rassemblement populaire en faveur de notre environnement avait permis à plus de 10 000 bénévoles de

collecter plus de 50 tonnes de déchets, dans plus de 200 points de ramassage ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 09:00:00

fin : 2024-04-13 12:00:00

Bureau d’Information Touristique de Fontvieille Avenue des Moulins

Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

