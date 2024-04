Nettoyons le Sud Stade Municipal Aureille, samedi 13 avril 2024.

L’événement « Nettoyons le sud » vous donne RDV à Aureille, au Stade Municipal, le samedi 13 avril à partir de 14h30 !

Nettoyons le Sud, c’est la grande journée de ramassage qui réunit les communes, associations et citoyens de la Région Sud !

L’année dernière, ce grand rassemblement populaire en faveur de notre environnement avait permis à plus de 10 000 bénévoles de

collecter plus de 50 tonnes de déchets, dans plus de 200 points de ramassage !



Inscription sur le site internet « Nettoyons le sud » .

Début : 2024-04-13 14:30:00

fin : 2024-04-13

Stade Municipal 5179D rue des Bohemiens

Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

