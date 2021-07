NETTOYONS LA NATURE Tourbes, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Tourbes.

NETTOYONS LA NATURE 2021-07-03 08:00:00 – 2021-07-03

Tourbes Hérault Tourbes

L’édition 2020 a été un beau succès : plus de 100 volontaires, plus de 10 tonnes de déchets ramassés et un repas sur l’Esplanade dans la bonne humeur !

Les associations Club St Hubert, les Amis de Tourbes, le Vélo Club Tourbain, et Tourb’Envi seront à nouveau présentes cette année. Bien sûr, les autres associations sont les bienvenues comme tous les Tourbains et Tourbaines et toute personne sensible à l’amélioration de notre environnement.

Alors venez participer en solo, en famille ou avec des amis au nettoyage des alentours de Tourbes !!

RDV à 8h00 au parking de l’Esplanade

Repas sur l’Esplanade vers 12h30 après installation des tables et chaises.

Repas offert par la municipalité et organisé par les Amis de Tourbes. Apportez vos couteaux et fourchettes (assiettes et timbales fournies)

UNIQUEMENT Réservé aux participants inscrits – clôture des inscriptions le 30.06.2021

Transport sur les sites à nettoyer à la charge des bénévoles et en favorisant le covoiturage.

La Mairie fournira des gants jetables, mais il est conseillé de venir avec son propre masque et ses gants de jardinage ou de manutention.

L’édition 2020 a été un beau succès : plus de 100 volontaires, plus de 10 tonnes de déchets ramassés et un repas sur l’Esplanade dans la bonne humeur ! Amoureux de la Nature venez participer en solo, en famille ou avec des amis au nettoyage des alentours de Tourbes !!

+33 4 67 98 15 02

