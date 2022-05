Nettoyons la nature sur noter commune Oulches Oulches Catégories d’évènement: 36800

Oulches

Nettoyons la nature sur noter commune Oulches, 18 septembre 2022, Oulches. Nettoyons la nature sur noter commune Oulches

2022-09-18 09:00:00 09:00:00 – 2022-09-18

Oulches 36800 Equipés de gants et de sacs poubelle, traquons ensemble le moindre déchet, afin de rendre à la nature la propreté qu’elle mérite ! Un petit geste citoyen, un grand pas pour la planète!! Proposé par l’Asco. asco36800@gmail.com Equipés de gants et de sacs poubelle, traquons ensemble le moindre déchet, afin de rendre à la nature la propreté qu’elle mérite ! ©E. Leclerc

Oulches

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: 36800, Oulches Autres Lieu Oulches Adresse Ville Oulches lieuville Oulches Departement 36800

Oulches Oulches 36800 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oulches/

Nettoyons la nature sur noter commune Oulches 2022-09-18 was last modified: by Nettoyons la nature sur noter commune Oulches Oulches 18 septembre 2022 36800 Oulches

Oulches 36800