Nettoyons la nature

Salle de quartier Port Sud, le samedi 18 septembre à 14:30

Salle de quartier Port Sud, le samedi 18 septembre à 14:30

À l’occasion de la Journée mondiale du nettoyage de notre planète (World Clean up Day), le conseil de quartier du Canal organise une journée nettoyage à Ramonville. Une journée pour nettoyer la ville Salle de quartier Port Sud 19 Avenue Emile Zola, 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:30:00

