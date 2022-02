Nettoyons la nature Saint-Hilaire-de-Clisson, 5 mars 2022, Saint-Hilaire-de-Clisson.

Nettoyons la nature

Saint-Hilaire-de-Clisson, le samedi 5 mars à 09:00

Les Recyclés et la Municipalité de Saint-Hilaire-de-Clisson, relayés par les associations invitent les Hilairois et les Hilairoises à se mobiliser pour une opération de ramassage des déchets le long des routes, chemins et espaces publics de notre commune. Rejoignez-vous le samedi 5 mars 2022 de 9H00 à 11H30. Rendez-vous au parking Ancien bar du foot, pour la remise des consignes et la formation des équipes. Pour votre sécurité, vous devez être équipé d’un gilet jaune et d’une paire de gants, les enfants sont sous la responsabilité des parents, les enfants non accompagnés ne seront pas acceptés. Rassemblons-nous en tant qu’éco-citoyen pour rendre notre commune plus accueillante et préserver notre cadre de vie. Nous comptons sur vous !

Mobilisation générale pour une opération de ramassage des déchets le long des routes, chemins et espaces publics de notre commune.Venez nombreux.

Saint-Hilaire-de-Clisson Rue du Stade Saint-Hilaire-de-Clisson Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T09:00:00 2022-03-05T11:30:00