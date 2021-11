RoquemaureRoquemaure Roquemaure Roquemaure 30150, Roquemaure Nettoyons la Nature Roquemaure Roquemaure RoquemaureRoquemaure Catégories d’évènement: 30150

Roquemaure 30150 Roquemaure Roquemaure 30150 Roquemaure Jeudi 25 NovembreDiffusion gratuite du film “Le Grand Saphir” au pôle culturel Jean Ferrat (Sauveterre), un film rourné en 2017 da1n,s les calanques de Marseille, récit d’initiatives citoyennes de ramassage de déchets.Séance à 19h00. Pôle culturel 04 66 33 20 12.Samedi 27 NovembreAlex aux pays des poubelles. Un spectacle proposé par l’Opéra du Grand Avignon, ou des bénévoles de Cultr’air se proposent de vous accompagner. Spectacle à 16h00.Dimanche 28 Novembreramassage de déchets à Roquemaure, rendez-vous à 10h00 place de la Pousterle pour une activité éco-citoyenne autour du village. culturair30@gmail.com Droits libres

