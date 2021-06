Pierrecourt Pierrecourt Pierrecourt, Seine-Maritime Nettoyons la nature Pierrecourt Pierrecourt Catégories d’évènement: Pierrecourt

Seine-Maritime

Nettoyons la nature Pierrecourt, 4 septembre 2021-4 septembre 2021, Pierrecourt. Nettoyons la nature 2021-09-04 09:00:00 09:00:00 – 2021-09-04 16:30:00 16:30:00

Pierrecourt Seine-Maritime Pierrecourt L’opération Nettoyons la Nature aura lieu pour la première année sur notre territoire le 4 septembre 2021.

Au programme :

9h00 – Rendez-vous au Poteau Maître Jean – Pot d’accueil offert par l’ONF

Un kit de gants et sacs poubelle seront remis à chaque participants.

Pique-nique tiré du sac sur le temps du midi.

Retour des participants vers 16h00. Cette année étant une nouvelle fois marquée par la crise sanitaire du COVID-19, nous vous demandons de respecter les gestes barrières lors de la manifestation.

Le nombre de kits disponible sera limité, c’est pourquoi merci de vous inscrire en amont ! Les inscriptions seront clôturées dès que le nombre de participants et de kits sera atteints. Étant assujetti au contexte sanitaire local, les organisateurs se réservent le droit d’annuler l’opération Nettoyons la Nature 2021 si de nouvelles restrictions nous y obligent. L’opération Nettoyons la Nature aura lieu pour la première année sur notre territoire le 4 septembre 2021.

Au programme :

9h00 – Rendez-vous au Poteau Maître Jean – Pot d’accueil offert par l’ONF

Un kit de gants et sacs poubelle seront remis à… vincent.berger@onf.fr +33 2 35 17 61 09 L’opération Nettoyons la Nature aura lieu pour la première année sur notre territoire le 4 septembre 2021.

Au programme :

9h00 – Rendez-vous au Poteau Maître Jean – Pot d’accueil offert par l’ONF

Un kit de gants et sacs poubelle seront remis à… L’opération Nettoyons la Nature aura lieu pour la première année sur notre territoire le 4 septembre 2021.

Au programme :

9h00 – Rendez-vous au Poteau Maître Jean – Pot d’accueil offert par l’ONF

Un kit de gants et sacs poubelle seront remis à chaque participants.

Pique-nique tiré du sac sur le temps du midi.

Retour des participants vers 16h00. Cette année étant une nouvelle fois marquée par la crise sanitaire du COVID-19, nous vous demandons de respecter les gestes barrières lors de la manifestation.

Le nombre de kits disponible sera limité, c’est pourquoi merci de vous inscrire en amont ! Les inscriptions seront clôturées dès que le nombre de participants et de kits sera atteints. Étant assujetti au contexte sanitaire local, les organisateurs se réservent le droit d’annuler l’opération Nettoyons la Nature 2021 si de nouvelles restrictions nous y obligent. dernière mise à jour : 2021-06-16 par Office de Tourisme Aumale Blangy-sur-Bresle

Détails Catégories d’évènement: Pierrecourt, Seine-Maritime Autres Lieu Pierrecourt Adresse Ville Pierrecourt lieuville 49.89051#1.60375