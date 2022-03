Nettoyons la nature Noaillan Noaillan Catégories d’évènement: Gironde

Noaillan

Nettoyons la nature Noaillan, 2 avril 2022, Noaillan. Nettoyons la nature Mairie 9 Place du Général Leclerc Noaillan

2022-04-02 09:00:00 – 2022-04-02 Mairie 9 Place du Général Leclerc

Noaillan Gironde Noaillan Ensemble, nettoyons la nature ! Ce jour sera consacré à une opération de nettoyage sur notre commune.

En partenariat avec Carrefour Contact de Noaillan, rejoignez l’équipe municipale pour une balade de deux heures. Les sacs poubelles sont fournis, merci d’apporter gilets fluos et gants.

Votre mobilisation donnera un air de frais au village.

Fin de l’opération vers midi pour une collation bien méritée. Enfants, parents, grands-parents, amis, rendez-vous devant la mairie ! Ensemble, nettoyons la nature ! Ce jour sera consacré à une opération de nettoyage sur notre commune.

En partenariat avec Carrefour Contact de Noaillan, rejoignez l’équipe municipale pour une balade de deux heures. Les sacs poubelles sont fournis, merci d’apporter gilets fluos et gants.

Votre mobilisation donnera un air de frais au village.

Fin de l’opération vers midi pour une collation bien méritée. Enfants, parents, grands-parents, amis, rendez-vous devant la mairie ! +33 5 56 25 35 08 Ensemble, nettoyons la nature ! Ce jour sera consacré à une opération de nettoyage sur notre commune.

En partenariat avec Carrefour Contact de Noaillan, rejoignez l’équipe municipale pour une balade de deux heures. Les sacs poubelles sont fournis, merci d’apporter gilets fluos et gants.

Votre mobilisation donnera un air de frais au village.

Fin de l’opération vers midi pour une collation bien méritée. Enfants, parents, grands-parents, amis, rendez-vous devant la mairie ! Mairie de Noaillan

Mairie 9 Place du Général Leclerc Noaillan

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Noaillan Autres Lieu Noaillan Adresse Mairie 9 Place du Général Leclerc Ville Noaillan lieuville Mairie 9 Place du Général Leclerc Noaillan Departement Gironde

Noaillan Noaillan Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/noaillan/

Nettoyons la nature Noaillan 2022-04-02 was last modified: by Nettoyons la nature Noaillan Noaillan 2 avril 2022 Gironde Noaillan

Noaillan Gironde