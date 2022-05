Nettoyons la Nature Les Fourgs Les Fourgs Catégories d’évènement: Doubs

Les Fourgs Doubs Venez nous aider à nettoyer la nature !

Merci d’apporter vos gants.

Les sacs poubelles et chasubles seront fournis par la Mairie.

A l’issue de la matinée, le verre de l’amitié sera offert

+33 3 81 69 42 26

