NETTOYONS LA NATURE

Haute-Saône

NETTOYONS LA NATURE, 25 mars 2023, Frahier-et-Chatebier . NETTOYONS LA NATURE Mairie Frahier-et-Chatebier Haute-Saône

2023-03-25 – 2023-03-25 Frahier-et-Chatebier

Haute-Saône La commune de Frahier organise une journée « Nettoyons la nature ».

Départ à 9h à la mairie de Frahier. +33 3 84 27 31 14 Frahier-et-Chatebier

