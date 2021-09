Coullons Coullons Coullons Nettoyons la nature Coullons Coullons Catégorie d’évènement: Coullons

Nettoyons la nature Coullons, 25 septembre 2021, Coullons. Nettoyons la nature

Coullons, le samedi 25 septembre à 09:00

Nettoyons la nature ! De 9h à 12h avec un rendez vous parking de la Plancherotte Nettoyons la nature Coullons Place du marché , Coullons Coullons

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T09:00:00 2021-09-25T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Coullons Autres Lieu Coullons Adresse Place du marché , Coullons Ville Coullons lieuville Coullons Coullons