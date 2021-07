La Charité-sur-Loire Réserve naturelle du Val de Loire/Sites Natura 2000 Loire-Allier (La Charité-sur-Loire) La Charité-sur-Loire, Nièvre Nettoyons la Loire en canoë Réserve naturelle du Val de Loire/Sites Natura 2000 Loire-Allier (La Charité-sur-Loire) La Charité-sur-Loire Catégories d’évènement: La Charité-sur-Loire

Réserve naturelle du Val de Loire/Sites Natura 2000 Loire-Allier (La Charité-sur-Loire), le samedi 18 septembre à 09:00

**Qui n’a jamais croisé au détour d’un chemin, ici un papier, là une canette, voire un pneu ?** Matinée descente en canoë et ramassage de déchets, suivie d’un pique-nique tiré du sac.

Inscription obligatoire

Pagayez avec nous pour préserver la beauté de nos paysages ligériens ! Réserve naturelle du Val de Loire/Sites Natura 2000 Loire-Allier (La Charité-sur-Loire) 58400 La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T13:30:00

