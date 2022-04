NETTOYAGE VOITURE Deycimont Deycimont Catégories d’évènement: Deycimont

Vosges

NETTOYAGE VOITURE Deycimont, 23 avril 2022, Deycimont. NETTOYAGE VOITURE Rue principale Parking Entreprise LEPAUL Deycimont

2022-04-23 – 2022-04-23 Rue principale Parking Entreprise LEPAUL

Deycimont Vosges 15 EUR Le Repère des Jeunes de Deycimont Lépanges et alentours vous proposent de venir déposer votre voiture pour la laver et/ou aspirer.

Cet évènement permettra aux jeunes de récolter de l’argent pour pouvoir financer leurs activité et leurs prochain séjour qui se déroulera cet été. +33 6 10 85 62 11 Rue principale Parking Entreprise LEPAUL Deycimont

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Deycimont, Vosges Autres Lieu Deycimont Adresse Rue principale Parking Entreprise LEPAUL Ville Deycimont lieuville Rue principale Parking Entreprise LEPAUL Deycimont Departement Vosges

Deycimont Deycimont Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/deycimont/

NETTOYAGE VOITURE Deycimont 2022-04-23 was last modified: by NETTOYAGE VOITURE Deycimont Deycimont 23 avril 2022 Deycimont Vosges

Deycimont Vosges