Nettoyage participatif Centre Paris Anim’ Mado Robin, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 14h à 15h30

La ressourcerie des Batignolles, le service propreté du 17ème arrondissement et le Centre Paris Anim Mado Robin vous proposent un nettoyage participatif de la rue Rostropovitch, de la passerelle Marcelle Henry et d’une partie de la rue de Saussure le samedi 2 octobre. 14h: rendez-vous au centre Paris Anim Mado Robin 14h30 : nettoyage de la rue 15h30 : pesée à la Ressourcerie des Batignolles et sensibilisation Gratuit sur inscription: contacter le centre paris anim Mado Robin au 01.82.04.02.95 ou bien par mail à cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr ou bien sur place à la Ressourcerie des Batignolles. Les enfants doivent être accompagnés par un adulte. Animations -> Balade Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch Paris 75017

13 : Porte de Clichy (429m) 13 : Brochant (639m)

Contact :Centre Paris Anim Mado Robin 0182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://cpa-madorobin.ifac.asso.fr/ 0182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr Animations -> Balade Paris nature;Plein air

