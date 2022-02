Nettoyage manuel du littoral Vielle-Saint-Girons Vielle-Saint-Girons Catégories d’évènement: Landes

Vielle-Saint-Girons

Nettoyage manuel du littoral Vielle-Saint-Girons, 12 juin 2022, Vielle-Saint-Girons. Nettoyage manuel du littoral Vielle-Saint-Girons

2022-06-12 14:00:00 – 2022-06-12 17:00:00

Vielle-Saint-Girons Landes Vielle-Saint-Girons Venez participer à un ramassage manuel des déchets à St Girons Plage.

RDV devant le Surf Club.

Le matériel sera fourni. Prenez votre masque!

Merci de venir nombreux donner un peu de votre temps! © Maison des jeunes Vielle-St-Girons

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

