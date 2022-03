Nettoyage du Nanchez et visite guidée de la tourbière Nanchez Nanchez Catégories d’évènement: Jura

Nanchez Jura Nanchez EUR Chantier de nettoyage du Nanchez le matin & visite guidée de la tourbière l’après-midi. Repas “tiré du sac” le midi.

Sur inscription obligatoires. Détail du programme : – 9h-12h : Chantier collectif RDV parking de la scirie entre Chaux des Prés et Prénovel sur le parcours du bief de nanchez, de nombreux déchets sont visibles et sont défavorables à la bonne santé du cours d’eau. Venez nombreux.euses nous aider à nettoyer le ruisseau! -12h : repas “tiré du sac”et apéritif offert par la commune de Nanchez -13h30-16h30 : visite, RDV au parking des tourbières à Prénovel : découvert des travaux menés sur le Nanchez et visite de la tourbière de Prénovel. Explications pédagogiques et tout public au fil du parcours… t.glandut@cpie-haut-jura.org +33 3 84 42 86 96 Chantier de nettoyage du Nanchez le matin & visite guidée de la tourbière l’après-midi. Repas “tiré du sac” le midi.

