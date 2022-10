Nettoyage du littoral avec Ar VIltansoù Plougonvelin Plougonvelin Catégories d’évènement: Finistre

Boulevard de la mer Plage, derrière l’office de tourisme Plougonvelin Finistre Plage, derrière l’office de tourisme Boulevard de la mer

2022-11-26 – 2022-11-26

Finistre Plougonvelin Ramassage mensuel de déchets de l’association Ar Viltansoù sur la plage du Trez-Hir.

Possibilité de prêt de gants et sac.

Tri, Pesée totale et débriefing en fin de ramassage.

Rendez-vous sur la plage, derrière l’office du tourisme (il y aura notre nouveau drapeau en visuel !)

Inscription numérique possible au préalable sur le site.

Un petit moment convivial se fera après le ramassage, n’hésitez pas à ramener des douceurs. arviltansou@disroot.org +33 6 29 58 69 72 https://colibris-wiki.org/arviltansou/?PagePrincipale Plage, derrière l’office de tourisme Boulevard de la mer Plougonvelin

