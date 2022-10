Nettoyage du littoral avec Ar Viltansoù Plougonvelin Plougonvelin Catégories d’évènement: Finistre

Finistre Plougonvelin Ramassage de déchets mensuel de l’association sur la plage du Cosquer et la grève de Porski. Tout le monde peut participer ! Rendez-vous près du bac à marée sur la plage du Cosquer à 10 h. Possibilité de prêt de gants et sac. Tri, pesée et débriefing en fin de ramassage.

Les enfants accompagnés d’un adulte sont aussi les bienvenus. Prévoyez de bonnes chaussures ! Un petit moment convivial se fera après le ramassage, n’hésitez pas à ramener des douceurs. arviltansou@disroot.org https://colibris-wiki.org/arviltansou/?InscriptionRamassage Plage du Cosquer Place des FFI Plougonvelin

