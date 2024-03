Nettoyage du littoral avec Ar Viltansoù Ria du Conquet Le Conquet, dimanche 10 mars 2024.

Nettoyage du littoral avec Ar Viltansoù Ria du Conquet Le Conquet Finistère

Ramassage mensuel de déchets dans la Ria du Conquet le dimanche 10 mars de 10h30 à 12h30.

Possibilité de prêt de gants et sac.

Prévoir des bottes et un vieux couteau pour les cordages coincés. Tri, Pesée totale et débriefing en fin de ramassage.

Rendez-vous devant la passerelle du Croaë, côté Conquet (en bas de la Rue Amiral Guépratte, 29217 Le Conquet),

Inscription numérique possible au préalable sur le site

https://colibris-wiki.org/arviltansou/?InscriptionRamassage

Un moment convivial se fera après le ramassage, n’hésitez pas à apporter des douceurs (si les conditions météo le permettent).

Offres et demandes de covoiturage pour le ramassage

https://colibris-wiki.org/arviltansou/?CovoituragE .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 10:30:00

fin : 2024-03-10 12:30:00

Ria du Conquet Passerelle du Croaë

Le Conquet 29217 Finistère Bretagne arviltansou@disroot.org

L’événement Nettoyage du littoral avec Ar Viltansoù Le Conquet a été mis à jour le 2024-02-29 par OT IROISE BRETAGNE