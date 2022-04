Nettoyage du Baudu Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, 12 mai 2022, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac.

Nettoyage du Baudu Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

2022-05-12 – 2022-05-12

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

“Le Grand site de France Vallée de la Vézère a récemment lancé une action de recensement du petit patrimoine en vue de sa préservation et de sa transmission. L’association Mémoire et Patrimoine, intéressée par cette opération a souhaité mettre en lumière certains éléments de ce patrimoine méconnus et souvent négligés. Pour cela les membres de l’association ont prévu ce printemps, d’organiser des visites autour du petit patrimoine.

Ces balades seront aussi l’occasion de conduire des actions concrètes de nettoyage, d’entretien, de restauration permettant la mise en valeur de ces sites. C’est pourquoi le conseil d’administration invite toutes les personnes intéressées à participer à ces activités”. Le 12 Mai : Nettoyage du lavoir du Baudu

“Le Grand site de France Vallée de la Vézère a récemment lancé une action de recensement du petit patrimoine en vue de sa préservation et de sa transmission. L’association Mémoire et Patrimoine, intéressée par cette opération a souhaité mettre en lumière certains éléments de ce patrimoine méconnus et souvent négligés. Pour cela les membres de l’association ont prévu ce printemps, d’organiser des visites autour du petit patrimoine.

Ces balades seront aussi l’occasion de conduire des actions concrètes de nettoyage, d’entretien, de restauration permettant la mise en valeur de ces sites. C’est pourquoi le conseil d’administration invite toutes les personnes intéressées à participer à ces activités”. Le 12 Mai : Nettoyage du lavoir du Baudu

+33 6 74 82 64 09

“Le Grand site de France Vallée de la Vézère a récemment lancé une action de recensement du petit patrimoine en vue de sa préservation et de sa transmission. L’association Mémoire et Patrimoine, intéressée par cette opération a souhaité mettre en lumière certains éléments de ce patrimoine méconnus et souvent négligés. Pour cela les membres de l’association ont prévu ce printemps, d’organiser des visites autour du petit patrimoine.

Ces balades seront aussi l’occasion de conduire des actions concrètes de nettoyage, d’entretien, de restauration permettant la mise en valeur de ces sites. C’est pourquoi le conseil d’administration invite toutes les personnes intéressées à participer à ces activités”. Le 12 Mai : Nettoyage du lavoir du Baudu

https://www.sudouest.fr/

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

dernière mise à jour : 2022-04-23 par