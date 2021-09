Fréhel Fréhel Côtes-d'Armor, Fréhel Nettoyage des plages Fréhel Fréhel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Fréhel

Nettoyage des plages Fréhel, 2 octobre 2021, Fréhel. Nettoyage des plages 2021-10-02 – 2021-10-02

Fréhel Côtes d’Armor Fréhel Un programme de SURFRIDER FOUNDATION EUROPE pour résoudre la problématique des déchets aquatiques grâce à la sensibilisation, la science participative et le lobby. Vous faites partie de la solution, à vous de jouer ! Nettoyage des plages du Cap Fréhel.

Rdv au parking de Pleherel Plage Vieux Bourg- local Malicorne Surf Association. Gratuit https://www.initiativesoceanes.org/fr/collecte/17035 Un programme de SURFRIDER FOUNDATION EUROPE pour résoudre la problématique des déchets aquatiques grâce à la sensibilisation, la science participative et le lobby. Vous faites partie de la solution, à vous de jouer ! Nettoyage des plages du Cap Fréhel.

Rdv au parking de Pleherel Plage Vieux Bourg- local Malicorne Surf Association. Gratuit dernière mise à jour : 2021-09-24 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Fréhel Autres Lieu Fréhel Adresse Ville Fréhel lieuville 48.65059#-2.36551