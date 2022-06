Nettoyage des plages Audierne Audierne Catégories d’évènement: 29770

Audierne

Nettoyage des plages Audierne, 18 juin 2022, Audierne. Nettoyage des plages Ste Evette Embarcadère de l’île de Sein, Audierne

2022-06-18 – 2022-06-18 Ste Evette Embarcadère de l’île de Sein,

Audierne 29770 Dans le cadre du label Pavillon Bleu, la municipalité vous invite à participer à une action de sensibilisation à l’environnement, le nettoyage des plages. accueil.audierne@audierne.fr +33 2 98 70 08 47 Dans le cadre du label Pavillon Bleu, la municipalité vous invite à participer à une action de sensibilisation à l’environnement, le nettoyage des plages. Ste Evette Embarcadère de l’île de Sein, Audierne

dernière mise à jour : 2022-05-23 par

Détails Catégories d’évènement: 29770, Audierne Autres Lieu Audierne Adresse Ste Evette Embarcadère de l'île de Sein, Ville Audierne lieuville Ste Evette Embarcadère de l'île de Sein, Audierne Departement 29770

Audierne Audierne 29770 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/audierne/

Nettoyage des plages Audierne 2022-06-18 was last modified: by Nettoyage des plages Audierne Audierne 18 juin 2022 29770 Audierne

Audierne 29770