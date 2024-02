Nettoyage des chemins Lignières, samedi 23 mars 2024.

Samedi 23 mars LIGNIERES Nettoyage des chemins et partage de soupes le soir. Action afin de sensibiliser les enfants et les plus vieux à l’écologie. Départ de la salle des fêtes à 14h. Dégustation de soupes à 18h. Organisé par l’Association « Autour de Nous » +33 (0)3 25 73 39 21 autourdenous@orange.fr .

