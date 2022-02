Nettoyage des berges du Gave Montaut, 10 avril 2022, Montaut.

Nettoyage des berges du Gave Route de Lourdes Base de rafting Ohlala Montaut

2022-04-10 – 2022-04-10 Route de Lourdes Base de rafting Ohlala

Montaut Pyrénées-Atlantiques Montaut

EUR 0 0 Journée citoyenne et bénévole de nettoyage des berges du Gave de Pau & ateliers de sensibilisation par les échanges et la création.

S’inscrire par sms au 06 15 08 75 98 est indispensable pour nous permettre de nous organiser.

Départ par équipe à la récolte à pieds au bord de l’eau, ou sur l’eau en bateau et paddle pour d’autre. Puis retour base pour constat et résultat de la récolte ( % de plastique et % métaux)

Photo de groupe et Repas partagé avec tous (même biloute adore les pommes).

Puis atelier créatifs et réalisations orchestré par Marina Jolivet. Vous repartirez avec vos créations!

Journée citoyenne et bénévole de nettoyage des berges du Gave de Pau & ateliers de sensibilisation par les échanges et la création.

S’inscrire par sms au 06 15 08 75 98 est indispensable pour nous permettre de nous organiser.

Départ par équipe à la récolte à pieds au bord de l’eau, ou sur l’eau en bateau et paddle pour d’autre. Puis retour base pour constat et résultat de la récolte ( % de plastique et % métaux)

Photo de groupe et Repas partagé avec tous (même biloute adore les pommes).

Puis atelier créatifs et réalisations orchestré par Marina Jolivet. Vous repartirez avec vos créations!

+33 6 15 08 75 98

Journée citoyenne et bénévole de nettoyage des berges du Gave de Pau & ateliers de sensibilisation par les échanges et la création.

S’inscrire par sms au 06 15 08 75 98 est indispensable pour nous permettre de nous organiser.

Départ par équipe à la récolte à pieds au bord de l’eau, ou sur l’eau en bateau et paddle pour d’autre. Puis retour base pour constat et résultat de la récolte ( % de plastique et % métaux)

Photo de groupe et Repas partagé avec tous (même biloute adore les pommes).

Puis atelier créatifs et réalisations orchestré par Marina Jolivet. Vous repartirez avec vos créations!

©Ohlala

Route de Lourdes Base de rafting Ohlala Montaut

dernière mise à jour : 2022-02-04 par