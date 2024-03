Nettoyage des berges de la Dives Dives-sur-Mer, samedi 20 avril 2024.

Nettoyage des berges de la Dives Dives-sur-Mer Calvados

Participez à la préservation de l’environnement marin !

En soutien à l’opération portée par le Comité des Amis du Patrimoine et de l’Animation Côtière et à l’issue de ce nettoyage, Ports du Calvados vous propose de partager un moment de convivialité en dégustant quelques produits du terroir.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 15:00:00

fin : 2024-04-20 16:30:00

Quai Bernard Magne

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie

