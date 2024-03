NETTOYAGE DES BERGES Bédouès-Cocurès, samedi 23 mars 2024.

Le Syndicat mixte du bassin versant du Tarn-amont coorganise avec les communes de Bédouès-Cocurès, Florac-Trois-Rivières, Ispagnac, l’association de protection du Tarn et de sa vallée, l’association de pêche Quatre rivières, une opération de nettoyage des berges du Tarn et ses affluents le samedi 23 mars 2024 (matin).

Plusieurs lieux de rendez-vous sont proposés aux participants à 9h00 :

Florac-Trois-Rivières salle des fêtes,

Bédouès-Cocurès salle des fêtes de Cocurès,

Ispagnac place de l’église.

Pour information, des animations seront aussi proposées par le SDEE de la Lozère sur cette journée :

Ispagnac de 10h à 13h sur la place du marché atelier ludique « Toucher c’est trier », animé par Grandeur Nature,

Bédouès-Cocurès de 14h à 17h à la salle des fêtes de Cocurès atelier d’autoréparation avec la PétaMobile, animé par le Pétassou. EUR.

Début : 2024-03-23 09:00:00

fin : 2024-03-23

Salle des fêtes de Cocurès

Bédouès-Cocurès 48400 Lozère Occitanie contact@tarn-amont.fr

