Nettoyage de rivière avec Safaraid Vayrac, samedi 22 juin 2024.

Nettoyage de rivière avec Safaraid Vayrac Lot

Deuxième édition d’un nettoyage de rivière de Vayrac à Gluges, en kayak, par Safaraid Dordogne en partenariat avec la Mairie de Vayrac et l’Office de Tourisme Vallée de la Dordogne.

À savoir

Matériel fourni (gants, sacs et équipements nécessaires à la pratique)

Tous les participants à la collecte en kayak doivent avoir plus de 6 ans et doivent savoir nager 25 mètres sans assistance.

Toute personne mineure doit être accompagnée d’un adulte

Ouverture des inscriptions le 18 mai à 18h – limitées à 40 personnes)

Inscription en ligne https://www.canoe-kayak-dordogne.com/le-nettoyage-de-riviere/

Rendez-vous à 9h sur la Base de loisirs Les Granges à Vayrac pour le départ de Vayrac à Gluges

Accueil café et croissants

Distribution du matériel, explication du parcours et du déroulement de la journée

Embarquement pour Gluges

Descente jusqu’à Gluges et retour en bus sur Vayrac à 13h

Pesage des déchets sur Vayrac vers 14h

Apéritif offert par la mairie de Vayrac et l’Office de Tourisme Vallée de la Dordogne sur la base de loisirs Les Granges pour tous les participants EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 09:00:00

fin : 2024-06-22 14:00:00

Les Granges

Vayrac 46110 Lot Occitanie contact@safaraid.com

L’événement Nettoyage de rivière avec Safaraid Vayrac a été mis à jour le 2024-03-20 par OT Vallée de la Dordogne