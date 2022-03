Nettoyage de Printemps Soufflenheim Soufflenheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Soufflenheim

Nettoyage de Printemps Soufflenheim, 26 mars 2022, Soufflenheim. Nettoyage de Printemps Soufflenheim

2022-03-26 09:00:00 – 2022-03-26

Organisé par la commune. Nous faisons appel aux associations, aux amis de la nature et à toute autre personne volontaire pour ce nettoyage de printemps. L'objectif de cette opération est la sensibilisation des citoyens afin que les comportements changent face à la dégradation de notre environnement. Aidez-nous à contribuer à la préservation de la nature et l'embellissement de notre Cité des Potiers. Sacs poubelles et des gants seront mis à disposition. Les itinéraires précisant les chemins et les endroits qui ont un grand besoin de nettoyage vous seront également indiqués. +33 3 88 05 79 30

