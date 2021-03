Soufflenheim Soufflenheim 67620, Soufflenheim Nettoyage de Printemps Soufflenheim Catégories d’évènement: 67620

Organisé par la commune. Nous faisons appel aux associations, aux amis de la nature et à toute autre personne volontaire pour ce nettoyage de printemps. L'objectif de cette opération est la sensibilisation des citoyens afin que les comportements changent face à la dégradation de notre environnement. Aidez-nous à contribuer à la préservation de la nature et l'embellissement de notre Cité des Potiers. Le port du masque est obligatoire. Des gilets fluo, des sacs poubelles et des gants seront mis à disposition. Les itinéraires précisant les chemins et les endroits qui ont un grand besoin de nettoyage vous seront également indiqués. Cette année en raison de la crise sanitaire, la Commune ne pourra pas offrir de repas chaud pour clôturer cette matinée. Exceptionnellement un sandwich, une boisson et un fruit seront remis à chaque participant. A l'occasion de cette journée, chacun pourra également participer individuellement dans sa rue, dans son quartier, à la multiplication des actions, même les plus modestes, contribuant à la propreté de notre ville. +33 3 88 05 79 30

