Nettoyage de Printemps, 21 mars 2021-21 mars 2021, Nemours. Nettoyage de Printemps 2021-03-21 – 2021-03-21 rue Thiers bout du Champ de Mars

Nemours Seine-et-Marne Nemours Seine-et-Marne Île-de-France Nettoyage des bords du Loing, de la passerelle au pont à haubans ; le chemin de halage du pont de Paris à l’Ecluse ; le parking de la gare et le parc des Rochers Gréau. +33 1 64 28 45 30 Nettoyage des bords du Loing, de la passerelle au pont à haubans ; le chemin de halage du pont de Paris à l’Ecluse ; le parking de la gare et le parc des Rochers Gréau.

