Nettoyage de Printemps au lac MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse

2022-04-30 09:30:00 – 2022-05-01

Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées Mauléon-Barousse L’objectif du week-end est de faire un grand nettoyage autour du lac de Mauléon-Barousse : chalet, court de tennis, sentier, remise en eau potable, … – Le samedi 30 avril :

nettoyage dès 9h30 et pique-nique “auberge espagnole” le midi autour du lac (ou à la salle ds fêtes en cas de pluie). – Le dimanche 1er mai :

9h30 : nettoyage et préparation du repas

12h00 : repas paëlla à 15€

Apéritif offert par l’association “les Amis du Lac” Possibilité de n’assister qu’au repas paëlla. Inscriptions au repas avant le 24 avril 2022. Organisé par l’association les “Amis du Lac” de Mauléon-Barousse. au lac MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse

