Nettoyage de Printemps – Longchaumois Longchaumois Longchaumois Catégories d’évènement: Jura

Longchaumois

Nettoyage de Printemps – Longchaumois Longchaumois, 7 mai 2022, Longchaumois. Nettoyage de Printemps – Longchaumois Espace Loisirs 49 grande rue Longchaumois

2022-05-07 09:00:00 – 2022-05-07 12:00:00 Espace Loisirs 49 grande rue

Longchaumois Jura Matinée ramassage de déchets Tous les volontaires, petits et grands, sont les bienvenus. Soyons solidaires, faisons place nette pour un village plus propre. Rendez-vous devant l’Espace Loisirs. mairie@longchaumois.fr +33 3 84 60 61 90 https://longchaumois.fr/evenement/nettoyage-de-printemps/ Matinée ramassage de déchets Tous les volontaires, petits et grands, sont les bienvenus. Soyons solidaires, faisons place nette pour un village plus propre. Rendez-vous devant l’Espace Loisirs. Espace Loisirs 49 grande rue Longchaumois

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Longchaumois Autres Lieu Longchaumois Adresse Espace Loisirs 49 grande rue Ville Longchaumois lieuville Espace Loisirs 49 grande rue Longchaumois Departement Jura

Longchaumois Longchaumois Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/longchaumois/

Nettoyage de Printemps – Longchaumois Longchaumois 2022-05-07 was last modified: by Nettoyage de Printemps – Longchaumois Longchaumois Longchaumois 7 mai 2022 Jura Longchaumois

Longchaumois Jura