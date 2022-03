NETTOYAGE DE PRINTEMPS esplanade de la Madeleine Auterive Catégories d’évènement: Auterive

**Puisque la bonne humeur est de rigueur, le verre de l’amitié et le repas de midi sera offert par la CCBA !** La communauté de communes du Bassin Auterivain (CCBA) organise pour la journée du **samedi 26 mars 2022** une session de **nettoyage des bords des cours d’eau**. Le **point de ralliement sera devant l’Office de Tourisme** à Auterive, au niveau de l’esplanade de la Madeleine **pour 8h30.** Le nettoyage de printemps, c’est l’occasion de sensibiliser à la question des déchets dans la nature et à sa préservation, en participant au nettoyage de détritus aux bords des cours d’eau. L’objectif est de faire la chasse aux canettes de bières, aux bouteilles d’eau vides, aux sacs plastique… Les animaux vivant dans les cours d’eau ne s’en porteront que mieux ! C’est également un bon moment à partager en groupe, dans la bonne humeur, et la bienveillance, autour de la préservation de dame nature. **A cette occasion, toujours dans un souci de convivialité, le verre de l’amitié ainsi que le repas de midi sera offert pour les participants ! A ce titre, merci d’apporter vos couverts pour le midi.** Pour toutes celles et ceux qui souhaitent y participer, **inscrivez-vous avant le mardi 22 mars 2022 en téléphonant à l’accueil de la CCBA au 05 61 50 99 00.** Soyez volontaire ! Venez nombreux pour contribuer ensemble à l’initiative citoyenne par des écogestes simples ! La nature nous le rendra…

Faites un geste pour la planète en rejoignant le samedi 26 mars 2022 le nettoyage de printemps des bords des cours d’eau du Bassin Auterivain. esplanade de la Madeleine rue Ferdinand Buisson, Auterive Auterive Haute-Garonne

