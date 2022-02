Nettoyage de Printemps Dalhunden Dalhunden Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Dalhunden

Nettoyage de Printemps Dalhunden, 9 avril 2022, Dalhunden. Nettoyage de Printemps Dalhunden

2022-04-09 – 2022-04-09

Dalhunden Bas-Rhin Dalhunden L’O.M.S.A.L. de Dalhunden vous invite pour le nettoyage de printemps. S’équiper de bottes, gants et vêtements de pluie (selon prévisions météorologiques). Les sacs en plastiques seront fournis. Une collation est prévue en fin d’opération. +33 6 40 82 74 25 L’O.M.S.A.L. de Dalhunden vous invite pour le nettoyage de printemps. S’équiper de bottes, gants et vêtements de pluie (selon prévisions météorologiques). Les sacs en plastiques seront fournis. Une collation est prévue en fin d’opération. Dalhunden

dernière mise à jour : 2022-01-19 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Dalhunden Autres Lieu Dalhunden Adresse Ville Dalhunden lieuville Dalhunden Departement Bas-Rhin

Dalhunden Dalhunden Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dalhunden/

Nettoyage de Printemps Dalhunden 2022-04-09 was last modified: by Nettoyage de Printemps Dalhunden Dalhunden 9 avril 2022 Bas-Rhin Dalhunden

Dalhunden Bas-Rhin