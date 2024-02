Nettoyage de Printemps Chuelles, samedi 16 mars 2024.

Nettoyage de Printemps Chuelles Loiret

Agissons ensemble pour un environnement plus propre !

Rendez-vous à la mairie munis de vos gants et gilets jaunes.

Un rafraîchissement clôturera la matinée. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 09:00:00

fin : 2024-03-16

10 Rue des Écoles

Chuelles 45220 Loiret Centre-Val de Loire

L’événement Nettoyage de Printemps Chuelles a été mis à jour le 2024-02-27 par OT 3CBO