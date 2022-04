Nettoyage de printemps Bouxwiller Bouxwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bouxwiller

Nettoyage de printemps Bouxwiller, 2 avril 2022, Bouxwiller. Nettoyage de printemps Bouxwiller

2022-04-02 09:00:00 – 2022-04-02 11:00:00

Bouxwiller Bas-Rhin Bouxwiller 0 EUR NETTOYAGE DE PRINTEMPS : La nature commence doucement à se réveiller au sortir de l’hiver. Dès que le ciel redevient bleu, nous partons en balade au détour des sentiers. Qu’allons-nous retrouver aux abords des chemins ? Des primevères ou des sacs plastiques ?

L’union fait la force comme le dit le proverbe, car nous sommes tous concernés !

À l’issue de la matinée, chacun sera invité au verre de l’amitié. Nettoyage de printemps +33 3 88 70 70 16 NETTOYAGE DE PRINTEMPS : La nature commence doucement à se réveiller au sortir de l’hiver. Dès que le ciel redevient bleu, nous partons en balade au détour des sentiers. Qu’allons-nous retrouver aux abords des chemins ? Des primevères ou des sacs plastiques ?

L’union fait la force comme le dit le proverbe, car nous sommes tous concernés !

À l’issue de la matinée, chacun sera invité au verre de l’amitié. Bouxwiller

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Bouxwiller Autres Lieu Bouxwiller Adresse Ville Bouxwiller lieuville Bouxwiller Departement Bas-Rhin

Bouxwiller Bouxwiller Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouxwiller/

Nettoyage de printemps Bouxwiller 2022-04-02 was last modified: by Nettoyage de printemps Bouxwiller Bouxwiller 2 avril 2022 Bas-Rhin Bouxwiller

Bouxwiller Bas-Rhin