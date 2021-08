Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique, Saint-Brevin-les-Pins NETTOYAGE DE PLAGE Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Brevin-les-Pins

NETTOYAGE DE PLAGE Saint-Brevin-les-Pins, 21 août 2021, Saint-Brevin-les-Pins. NETTOYAGE DE PLAGE 2021-08-21 08:00:00 – 2021-08-21 10:00:00 Poste de Secours Plage de l’Océan

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique La nouvelle agenda Like Immobilier organise un nettoyage de plage : des sacs poubelle, masques, gants sont mis à disposition. Venez nombreux, la nature vous remercie. +33 2 40 74 05 34 https://www.like-immobilier.fr/ La nouvelle agenda Like Immobilier organise un nettoyage de plage : des sacs poubelle, masques, gants sont mis à disposition. Venez nombreux, la nature vous remercie. dernière mise à jour : 2021-08-06 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Brevin-les-Pins Autres Lieu Saint-Brevin-les-Pins Adresse Poste de Secours Plage de l'Océan Ville Saint-Brevin-les-Pins lieuville 47.22855#-2.1755