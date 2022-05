Nettoyage de plage Cléden-Cap-Sizun, 15 mai 2022, Cléden-Cap-Sizun.

Nettoyage de plage Cléden-Cap-Sizun

2022-05-15 10:30:00 – 2022-05-15 11:30:00

Cléden-Cap-Sizun Finistère Cléden-Cap-Sizun

J’aime ma mer une action collective de ramassage de déchets sur les plages du Cap-Sizun, portée par plusieurs structures et particuliers.

Tout le monde est invité à se joindre à nous afin de mettre un coup de propre à des endroits précis, soulager la faune et la flore de nos déchets, et passer un bon moment ensemble dans une bonne ambiance.

Pensez à apporter des gants.

Premier rendez-vous ce dimanche 15 mai à la Baie des Trépassés.

cotewaste@lilo.org +33 6 49 37 19 28 http://www.cotewaste.fr/

Cléden-Cap-Sizun

