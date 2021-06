Villeneuve-les-Bordes Eglise Notre-Dame et Saint-Blaise Seine-et-Marne, Villeneuve-les-Bordes Nettoyage de l’église Notre-Dame et Saint-Blaise Eglise Notre-Dame et Saint-Blaise Villeneuve-les-Bordes Catégories d’évènement: Seine-et-Marne

Villeneuve-les-Bordes

Nettoyage de l’église Notre-Dame et Saint-Blaise Eglise Notre-Dame et Saint-Blaise, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Villeneuve-les-Bordes. Nettoyage de l’église Notre-Dame et Saint-Blaise

Eglise Notre-Dame et Saint-Blaise, le samedi 18 septembre à 09:00

Nettoyage du patrimoine historique qu’est l’église de Villeneuve-les-Bordes. La façade, cantonnée de contreforts, est percée d’un portail plein centre à voussures retombant sur des colonnettes qui soutiennent une archivolte provenant de l’église du XIVe siècle, classée au titre des monuments historiques.

Entrée libre

À l’occasion de la journée européenne du patrimoine et du World clean up day ; l’association ASPROBIO AGM propose un nettoyage global de ce patrimoine historique ; joyaux de Villeneuve les Bordes. Eglise Notre-Dame et Saint-Blaise Rue de Montigny 77154 Villeneuve-les-Bordes Villeneuve-les-Bordes Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T10:00:00

Détails Catégories d’évènement: Seine-et-Marne, Villeneuve-les-Bordes Étiquettes évènement : Autres Lieu Eglise Notre-Dame et Saint-Blaise Adresse Rue de Montigny 77154 Villeneuve-les-Bordes Ville Villeneuve-les-Bordes lieuville Eglise Notre-Dame et Saint-Blaise Villeneuve-les-Bordes