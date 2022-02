Nettoyage de la saligue Labastide-Cézéracq Labastide-Cézéracq Catégories d’évènement: Labastide-Cézéracq

Pyrénées-Atlantiques

Nettoyage de la saligue Labastide-Cézéracq, 20 février 2022, Labastide-Cézéracq. Nettoyage de la saligue Salle des fêtes la Saliguetà Chemin du moulin de bas Labastide-Cézéracq

2022-02-20 09:00:00 – 2022-02-20 14:00:00 Salle des fêtes la Saliguetà Chemin du moulin de bas

Labastide-Cézéracq Pyrénées-Atlantiques Labastide-Cézéracq Accueil café

9h30 Collecte des déchets et activité « trouve de beaux galets décorés ».

11h30 Atelier infos compostage/tri

12h30 Verre de l’amitié et grillades offert à tous les participants Accueil café

9h30 Collecte des déchets et activité « trouve de beaux galets décorés ».

11h30 Atelier infos compostage/tri

12h30 Verre de l’amitié et grillades offert à tous les participants +33 5 59 83 31 04 Accueil café

9h30 Collecte des déchets et activité « trouve de beaux galets décorés ».

11h30 Atelier infos compostage/tri

12h30 Verre de l’amitié et grillades offert à tous les participants Mairie

Salle des fêtes la Saliguetà Chemin du moulin de bas Labastide-Cézéracq

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Labastide-Cézéracq, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Labastide-Cézéracq Adresse Salle des fêtes la Saliguetà Chemin du moulin de bas Ville Labastide-Cézéracq lieuville Salle des fêtes la Saliguetà Chemin du moulin de bas Labastide-Cézéracq Departement Pyrénées-Atlantiques

Nettoyage de la saligue Labastide-Cézéracq 2022-02-20 was last modified: by Nettoyage de la saligue Labastide-Cézéracq Labastide-Cézéracq 20 février 2022 Labastide-Cézéracq Pyrénées-Atlantiques

Labastide-Cézéracq Pyrénées-Atlantiques