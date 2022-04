Nettoyage de la Roselière de l’Estuaire Pauillac, 14 mai 2022, Pauillac.

Nettoyage de la Roselière de l’Estuaire Pauillac

2022-05-14 – 2022-05-14

Pauillac 33250

EUR 0 Comme chaque année, la Maison du Tourisme et du Vin et la ville de Pauillac vous proposent de participer bénévolement au nettoyage des berges de l’estuaire de la Gironde.

La journée commencera à la MTV pour un café, la remise des sacs et les conseils. Un moment de convivialité à vivre en famille avec enfants et amis, un geste pour la nature.

À la fin de la collecte, un buffet sera offert aux participants.

Sur inscription.

Cette animation vous est proposée dans le cadre de Vert Médoc.

+33 5 56 59 03 08

