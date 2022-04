Nettoyage de la plage Saint-Aubin-sur-Mer Saint-Aubin-sur-Mer Catégories d’évènement: Saint-Aubin-sur-Mer

Seine-Maritime

2022-05-28

14:00:00 – 17:00:00

Saint-Aubin-sur-Mer Seine-Maritime Comme chaque année Saint Aubin organise l’opération plage propre en partenariat avec la caisse locale du Crédit Agricole.

Objectif ramasser et trier un maximum de débris déposés par les marées sur la plage ou au pied des falaises. Pensez à prendre des gants

