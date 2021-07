Quiberville Quiberville Quiberville, Seine-Maritime Nettoyage de la plage Quiberville Quiberville Catégories d’évènement: Quiberville

Seine-Maritime

Nettoyage de la plage Quiberville, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Quiberville. Nettoyage de la plage 2021-07-03 10:00:00 – 2021-07-03 Plage Espace du Large

Quiberville Seine-Maritime Faites votre bonne action du jour en venant ramasser les déchets abandonnés sur la plage de Quiberville !

RDV à l’Espace du Large à 10h. Sous réserve des conditions sanitaires à la date de la manifestation. Faites votre bonne action du jour en venant ramasser les déchets abandonnés sur la plage de Quiberville !

RDV à l’Espace du Large à 10h. Sous réserve des conditions sanitaires à la date de la manifestation. +33 2 35 04 21 33 Faites votre bonne action du jour en venant ramasser les déchets abandonnés sur la plage de Quiberville !

RDV à l’Espace du Large à 10h. Sous réserve des conditions sanitaires à la date de la manifestation. dernière mise à jour : 2021-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Quiberville, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Quiberville Adresse Plage Espace du Large Ville Quiberville lieuville 49.90534#0.92623