Nettoyage de la plage Camiers Camiers Catégorie d’évènement: Camiers

Nettoyage de la plage Camiers, 4 juin 2022, Camiers. Nettoyage de la plage Esplanade de Sainte-Cécile Camiers

2022-06-04 – 2022-06-04

Esplanade de Sainte-Cécile Camiers 62176 Camiers Mobilisons-nous pour la propreté de nos plages ! Participez en famille au nettoyage des plages et des chemins piétonniers – Rendez-vous au Poste de Secours de Sainte Cécile à partir de 15h30 officedetourisme@camiers.fr +33 3 21 84 72 18 Mobilisons-nous pour la propreté de nos plages ! Participez en famille au nettoyage des plages et des chemins piétonniers – Rendez-vous au Poste de Secours de Sainte Cécile à partir de 15h30 Esplanade de Sainte-Cécile Camiers

dernière mise à jour : 2022-05-23 par

Détails Catégorie d’évènement: Camiers Autres Lieu Camiers Adresse Esplanade de Sainte-Cécile Ville Camiers lieuville Esplanade de Sainte-Cécile Camiers

Camiers Camiers https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/camiers/

Nettoyage de la plage Camiers 2022-06-04 was last modified: by Nettoyage de la plage Camiers Camiers 4 juin 2022

Camiers