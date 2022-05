Nettoyage de la plage avec OXBOW (sur inscription sur FB) Lacanau, 12 mai 2022, Lacanau.

Nettoyage de la plage avec OXBOW (sur inscription sur FB) Lacanau

2022-05-12 10:20:00 – 2022-05-12

Lacanau Gironde

Qui est chaud pour nous rejoindre ?

Rejoignez-nous le jeudi 12 mai à 9h30 à Lacanau-Océan (plage Nord) pour cleaner le spot! On paye le pique-nique

Attention les places sont limitées à 30 personnes ! Mais pas de panique, pour ceux qui ne pourront pas être présents d’autres ramassages seront organisés!

Inscris-toi via le formulaire et rejoins-nous https://www.oxbowshop.com/fr/acteur-du-developpement-durable

Lacanau

dernière mise à jour : 2022-05-02 par