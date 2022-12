Nettoyage de la plage avec Dino, notre dromadaire préféré Messanges Messanges Messanges Catégories d’évènement: Landes

Messanges

Nettoyage de la plage avec Dino, notre dromadaire préféré Messanges, 2 janvier 2023, Messanges Messanges. Nettoyage de la plage avec Dino, notre dromadaire préféré Plage nord Messanges Landes

2023-01-02 – 2023-01-02 Messanges

Landes Messanges Quel que soit votre âge, vous êtes les bienvenus pour ce nouveau nettoyage de la plage de Messanges! Pour nous aider, nous serons exceptionnellement assistés par un compagnon original… Dino, un vrai dromadaire ;-)

L’idéal est de prévoir votre sac de ramassage et vos gants. Quel que soit votre âge, vous êtes les bienvenus pour ce nouveau nettoyage de la plage de Messanges! Pour nous aider, nous serons exceptionnellement assistés par un compagnon original… Dino, un vrai dromadaire ;-)

L’idéal est de prévoir votre sac de ramassage et vos gants. +33 5 58 48 93 10 Association Waiteuteu Sauvetage côtier Waiteuteu Sauvetage côtier Messanges

Messanges

dernière mise à jour : 2022-12-22 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Messanges Autres Lieu Messanges Adresse Plage nord Messanges Landes Ville Messanges Messanges lieuville Messanges Departement Landes

Messanges Messanges Messanges Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/messanges-messanges/

Nettoyage de la plage avec Dino, notre dromadaire préféré Messanges 2023-01-02 was last modified: by Nettoyage de la plage avec Dino, notre dromadaire préféré Messanges Messanges 2 janvier 2023 Landes Messanges Messanges, Landes Plage nord Messanges Landes

Messanges Messanges Landes